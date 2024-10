Clube do Remo anuncia renovação com Léo Lang

O Clube do Remo anunciou a renovação do contrato do goleiro Léo Lang, que fica para defender as cores do Leão em 2025. O anunciou foi feito através das redes sociais do clube na manhã desta terça-feira (29).

O goleiro, de 26 anos, chegou ao Clube do Remo no fim de 2023, e atuou apenas duas vezes com a camisa azulina na temporada 2024. Sua primeira participação foi no segundo tempo da partida contra o Caxias, quando o Remo venceu por 4 a 2. Léo entrou em campo após o goleiro titular, Marcelo Rangel, se lesionar e se destacou na partida ao defender um pênalti. Na sua segunda oportunidade, Léo teve um bom desempenho, mas não conseguiu evitar a derrota do Leão por 1 a 0 para a Ferroviária.

Léo Lang teve uma carreira modesta até o momento, com apenas 14 partidas disputadas, sendo 12 como profissional e duas na base do Fluminense, quando participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. Após passagens por clubes como Vila Nova e Jataiense, ele se transferiu para o Inter de Minas em 2019, onde foi titular em todas as oito partidas da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Após um amistoso contra o Inter de Minas, Léo passou a ser observado pelo América-MG. Aos 21 anos, ele assinou contrato até o final de 2019 e, devido ao seu desempenho positivo, renovou por mais dois anos. No entanto, não teve oportunidades de jogo durante sua passagem pelo clube mineiro. Em 2022, Léo se juntou ao Tombense, onde atuou apenas uma vez em 2023 antes de ser contratado pelo Clube do Remo.

Além de Léo Lang, o Clube do Remo também anunciou a permanência de outros jogadores importantes: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Jaderson, Ítalo, Pavani e o técnico Rodrigo Santana.