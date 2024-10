Presidente do Remo diz que vai contratar CEO para profissionalização do clube; entenda

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que pretende contratar um CEO para o time. A revelação foi feita durante a coletiva de imprensa concedida pela diretoria do Leão Azul na última semana. Segundo o dirigente azulino, o objetivo é profissionalizar a gestão do clube para a Série B e próximos projetos da equipe.

"O Remo vai continuar no seu projeto de profissionalizar de uma maneira geral o clube. A nossa próxima meta é trazer um CEO que possa tomar conta do clube como um todo e ainda vamos investir em outros profissionais para poderem fazer desse clube o mais profissional possível, para que a gente possa alcançar todos os objetivos que a gente está se propondo", declarou o presidente do Remo.

De acordo com o jornalista e colunista de OLiberal, Carlos Ferreira, o projeto de contratar o CEO faz parte de um plano estratégico de gestão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, uma das instituições mais respeitadas do Brasil, a fim de dar mais estrutura e profissionalismo para o time.

Ainda conforme o colunista, a implementação desse plano ainda tem alguns desafios. O primeiro passo da diretoria azulina deve ser a contratação do CEO. Com o time na Série B, o gestor daria mais transparência e poderia fazer uma gestão mais estruturada.

O movimento de "modernização da gestão" da diretoria azulina pode ser, como destacou Carlos Ferreira, uma forma de iniciar uma possível transição para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ou para firmar o time no cenário nacional como uma equipe competitiva no formato atual.

Vale destacar que, desde que o Remo conquistou o acesso à Série B, o presidente Tonhão afirmou que o clube fará um projeto para brigar por vaga na elite do futebol brasileiro. Assim, a profissionalização do futebol é um passo importante nesse objetivo.

O que faz um CEO

A sigla CEO vem do inglês Chief Executive Officer (em tradução livre, Chefe Executivo da Empresa). Com isso, o papel dessa pessoa é justamente a parte operacional, organizacional e administrativa sobre o grupo.

No futebol, o CEO administra o clube, sendo responsáveis por tomadas de decisões sobre contratações, financeiro, execução de planos e estratégias para o crescimento da instituição, além de liderar e fiscalizar todos os setores do time.

Vale destacar que o CEO é um pragmático que potencializa os lucros de um clube. Em uma agremiação ainda associativa, como o Remo, esse profissional é subordinado ao presidente do clube.