Série A? Técnico do Remo fala da montagem do elenco e cita olhar cirúrgico nas contratações

Após um início de ano difícil, com perdas de título e eliminação para o Paysandu, o Remo fechou a temporada com o tão esperado acesso à Série B, maior objetivo do clube na temporada. O Leão retorna à Segunda Divisão Nacional e o técnico Rodrigo Santana, comandante do time na conquista e já contratado para 2025, falou sobre contratações, montagem de elenco e sonho da Série A.

Em entrevista à Rádio Liberal +, Rodrigo Santana deu pistas de como o Remo deve agir no mercado em busca de jogadores. O treinador comentou ainda que serão necessários critérios e que vai aguardar a quem vai cair da Série A, para ser mais certeiros em contratações.

“Para montar um time que suba, é preciso um grande investimento. Sabemos como está a disputa este ano; até o Santos está tendo que correr. Temos que observar as equipes que vão cair da Série A para buscar os melhores jogadores. Enquanto isso, precisamos ficar atentos ao mercado, procurando jogadores competitivos, para criar uma espinha dorsal importante. Para que isso aconteça, é preciso trazer jogadores acima do nível da Série B”, disse.

Rodrigo Santana já possui um número ideal de atletas para a disputa das competições na temporada 2025. O comandante azulino disse que quer trabalhar com jogadores sem histórico de lesões e que essa será uma avaliação criteriosa pelo staff remista para que a seja efetivada as contratações.

“O elenco deve ter 35 jogadores, contando com os goleiros, principalmente se conseguirmos atletas que não tenham histórico de lesões graves. Acredito que, ao buscar jogadores com esse perfil, teremos uma vantagem. Quando sondamos atletas, buscamos informações com o fisiologista primeiro, para conhecer o condicionamento físico e os números deles. Isso nos dá uma margem de erro menor”, falou.

Em 2025 o Remo terá uma temporada cheia, com jogos de janeiro a novembro. Diferente deste ano, que a Série C poderia seguir até o início de outubro, a Série B vai até o final do mês de novembro. Além do Campeonato Brasileiro, o Remo terá pela frente o Parazão, a Copa Verde e também a Copa do Brasil.