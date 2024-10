Remo terá uniforme comemorativo da Amazônia e marketing cita sucesso da camisa do Círio

Nos últimos anos o Remo vem ganhando destaque pelas temáticas de seus uniformes. Desde a administração de Fábio Bentes e agora passando pelo presidente Tonhão, o clube possui um departamento de marketing que consegue dar ao torcedor uma resposta ao que o clube vem lançando na questão de uniformes e camisas comemorativas.

A equipe de O Liberal conversou com o gerente de marketing do Remo, Diego Freitas, de 38 anos, que está à frente do clube desde o final do ano passado, quando o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, assumiu o cargo de presidente do Leão. O clube vem utilizando seus uniformes para celebrar momentos e datas comemorativas e essa estratégia vem dando visibilidade e um retorno interessante ao clube.

Diego Freitas explicou que a intenção é valorizar o clube de uma forma que gere ao torcedor pertencimento, com elementos e características locais, comuns no dia a dia do povo paraense.

“A valorização das raízes locais sempre esteve presente no dia a dia do Clube do Remo. A criação de uniformes com conceitos regionais, além de enfatizar a identidade local, ainda cria um sentimento de pertencimento da torcida com o clube”, disse.

O gerente de marketing azulino possui a mente livre para pensar, estudar e buscar formas de colocar os uniformes na rua, sem que isso tenha algum impedimento por parte da empresa fornecedora de material esportivo.

“Não [tivemos problemas com as empresas que fornecem material esportivo]. As fornecedoras sempre deram abertura para o departamento de marketing do Clube atuar na elaboração dos conceitos e execução dos projetos”, falou.

Camisa em homegem ao açaí que contem uma as folhas da palmeira no peito (Diego Souza/Divulgação Remo)

Em meio a tantas camisas desenvolvidas pelo Remo nos últimos anos, o gerente de marketing azulino elegeu os uniformes que mais tiveram um retorno positivo por parte da torcida e afirmou que o clube terá uma camisa com a temática Amazônia, em referência à COP 30, que será em Belém no ano que vem.

“Tivemos várias experiências positivas, a exemplo da camisa em referência a Cabanagem, ao Teatro da Paz e agora a camisa do círio. Em breve teremos uma nova camisa mais voltada para a Amazônia, com objetivo de fortalecer a região, cultura e história, e claro, aproveitando Belém, como sede da COP30”, revelou.

Terceiro uniforme do Remo feito pela Kappa em alusão à Cabanagem (Divulgação / Remo)

A criação das camisas do Remo é feita através de muitas pesquisas. Para Diego Freitas, esse é um momento crucial para que os uniformes ganhem alma e isso requer muito estudo e dedicação por parte de sua equipe de criação,

“A equipe de marketing do Clube do Remo define o tema através de estudo realizado em conjunto, através de pesquisa, referências, e claro, as vivências de cada membro da equipe”, comentou.

Parte da equipe que trabalha na criação das camisas no departamento de marketing azulino (Divulgação / Remo)

O último uniforme lançado pelo Remo foi a camisa comemorativa do Círio de Nazaré, peça que foi bastante elogiada e que não se encontra nas lojas do clube pela procura intensa dos torcedores. Diego falou do processo de criação e como juntar a fé e o futebol em um momento único para o povo paraense.

“Clube do Remo e a fé do paraense caminham juntos. Nossa torcida é presente nas arquibancadas, nos apoia, incentiva e se tem algo que move esse amor, é o sentimento de acreditar sempre. Podemos dizer que ter fé também faz parte da nossa torcida. A criação da camisa simboliza a caminhada de fé do Círio, passando por quatros pontos representados na camisa, sendo a Sede Náutica, Igreja da Sé, Sede Social e a Basílica de Nazaré”, contou. A criação da camisa do Círio contou também com designer gráfico Adenirson Oliveira, mais conhecido como Adeni_89, nas redes sociais.

O material desenvolvido para o Círio possui uma pegada mais íntima, já que envolve a além do amor pelo time do coração a fé. Essa mistura precisa ser reproduzida de uma forma clara e objetiva.

“O Círio é vivido e sentido na pele. Produz emoção e contagia a todos que participam. A criação da camisa do círio ultrapassa as quatro linhas e gera uma relação mais íntima com cada torcedor azulino. Até mesmo o torcedor que não costuma frequentar estádio adquiri o produto muito por conta da relação com a fé e a festa tradicional do povo paraense”, disse.

O uniforme do Círio acabou sendo um dos mais procurados em meio ao acesso azulino à Série B. E a procura ainda é intensa por parte do torcedor, já que, a camisa deste ano faz foi feita pela Volt, empresa que fornece o material esportivo do clube.

“As camisas deste ano foram um grande sucesso. Em menos de uma semana todas foram vendidas e as lojas tiveram que refazer o pedido devido a grande procura mesmo após o círio”, finalizou.