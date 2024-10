Presidente do Remo diz que todos os jogadores terão os contratos rescindidos; entenda

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, deu mais detalhes sobre como anda o processo de renovação e rescisão dos jogadores azulinos. Em entrevista ao programa Liberal Esportes, da rádio Liberal +, na última quarta-feira (16), o dirigente do Leão Azul afirmou que todos os atletas terão o contrato encerrado até o final do ano.

Segundo ele, quando todas as rescisões estiverem acertadas, o clube irá procurar os jogadores que são interessantes ao time para a próxima temporada. A estratégia só não é válida para o atacante Ytalo e o meia Giovanni Pavani, que tinham cláusula de renovação automática em caso de acesso.

"Nós estamos rescindindo os contratos de todos e, após isso, nós vamos iniciar, com aqueles que nos interessam, uma renovação de contrato. Estou excluindo os que têm cláusula de renovação automática, que é o caso do Ytalo e do Pavani", detalhou Tonhão.

VEJA MAIS



O presidente azulino também destacou que nenhum nome de fora foi sugerido pelo treinador Rodrigo Santana. Conforme Antônio Carlos, o técnico ainda não apontou novas peças, pois a renovação de contrato com o professor ainda está em andamento e deve ser concluída no fim desta semana.

"Nome novo não, até porque a gente ainda não concretizou 100% a renovação de contrato dele. Esperamos fazer isso daqui para o final desta semana e aí, sim, diante das rescisões, de estar tudo acertado com o passado, nós vamos pensar no presente", explicou o presidente do Leão Azul, que afirmou que faltam "alguns detalhes" para garantir a permanência de Rodrigo. "Já foi acertado as bases. É uma questão de detalhes, apenas", completou.

Até o momento, sete jogadores já deixaram o clube. O Remo anunciou a saída de cinco atletas: o goleiro Victor Lube, o lateral-esquerdo Helder, os volantes Adsson, João Afonso e o atacante Ribamar. Além deles, Bruno Silva, que operou um tumor na virilha recentemente, foi anunciado pelo Rio Branco–ES e o zagueiro Bruno Bispo se despediu do Leão Azul nas redes sociais, na última quarta-feira (16).