Executivo do Remo visita Barcarena e analisa estrutura da cidade para a pré-temporada azulina

Com o foco em fazer uma boa Série B em 2025, a diretoria do Remo já faz o planejamento para a pré-temporada do elenco azulino. De acordo com informações repassadas por uma fonte ligada ao clube, o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papelin, fez uma visita a Barcarena, município do nordeste paraense e integrado à Região Metropolitana de Belém recentemente, para verificar a possibilidade de realizar os treinamentos iniciais do time na cidade.

Conforme as informações repassadas, o executivo azulino foi até o município para analisar a estrutura de hotel, campo, academias e outras necessidades da equipe. A visita faz parte do processo de negociação para a realização da pré-temporada do Remo em Barcarena.

Vale destacar que o Paysandu, há alguns anos, realiza a pré-temporada em terras barcarenenses. A cidade conta com um estádio de pequeno, mas com o campo nos padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com o gramado bem cuidado.

De acordo com o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, a apresentação de todos os jogadores do Leão Azul será em dezembro para atletas que permanecerão na equipe. Já os novos contratados, possivelmente vindos da Série A ou B serão apresentados apenas em janeiro. Com isso, a pré-temporada azulina poderá começar no final do ano a início de janeiro.

Logo após a conquista do acesso, o presidente do clube destacou que o Remo não fará um projeto pequeno e que todos sonham com a Série A do Campeonato Brasileiro. Com a permanência de Rodrigo Santana, treinador que deu gás e foi fundamental na reta final da Série C, espera-se que seja montado um time para brigar na parte de cima da tabela.

Normalmente, o Remo não viaja para realizar a preparação de início do ano. O clube azulino costuma usar as suas dependências em Belém para se preparar para a temporada. No entanto, o cenário diferente e as competições, que vão exigir mais do elenco, podem ter motivado a mudança.

Reformulação

Ao todo, seis jogadores já deixaram o elenco do Leão Azul. Na última semana, o time anunciou as saídas do goleiro Victor Lube, do lateral-esquerdo Helder, dos volantes Adsson, João Afonso e Bruno Silva, que operou um tumor na virilha recentemente e era uma peça que poderia ficar para 2025, mas fechou com o Rio Branco-ES, além do atacante Ribamar.

O meia Pavani e o atacante Ytalo tinham contrato de renovação imediata com a conquista da vaga na Série B e seguem na equipe. O goleiro Marcelo Rangel, o lateral-direito Diogo Batista, um zagueiro, que pode ser Ligger ou Rafael Castro, o meio-campista Jaderson e o atacante Pedro Vitor estão em negociação e podem renovar com o clube.