Após acesso à Série B, Remo começa a 'desmontar' elenco mirando 2025: veja quem sai e quem fica

O acesso à Série B encerrou a temporada azulina com o grande objetivo alcançado, após um ano de altos e baixos, inúmeras trocas de comando e a entrada e saída de jogadores. Agora, a direção do clube começa a fazer o balanço, e tanto as primeiras saídas quanto as primeiras permanências começam a ser anunciadas.

Saídas

No quesito dispensas, a primeira "barca" foi anunciada na última quinta-feira (10). Assinaram a rescisão contratual o goleiro Victor Lube e o volante Adsson. O arqueiro era o terceiro goleiro do elenco azulino e não ganhou espaço este ano, permanecendo na reserva de Marcelo Rangel e Léo Lang.

O volante Adsson também passou boa parte da temporada no banco, participando de apenas oito jogos. O último foi em agosto, contra o Aparecidense. Outro a deixar o Remo neste período foi o volante Bruno Silva, anunciado no mesmo dia pelo Rio Branco-ES, para a disputa da Série D.

Até o momento, a lista inclui também o lateral-esquerdo Hélder Santos e o zagueiro/volante João Afonso. Afonso foi o que mais atuou na temporada, jogando 13 partidas pelo Leão, algumas como titular. Hélder, por sua vez, participou de apenas seis jogos, a maioria vindo do banco.

Permanecem

O técnico Rodrigo Santana e o executivo de futebol Sérgio Papellin, embora ainda não confirmados, estão negociando suas permanências no Baenão. Rodrigo foi peça-chave no acesso, resgatando a confiança do elenco e ganhando o apoio da torcida com atuações sólidas. Sob seu comando, o Remo conquistou nove vitórias, sofreu cinco derrotas e teve quatro empates.

Sérgio Papellin expressou em entrevistas seu desejo de continuar no clube, desde que haja um "projeto vitorioso" para 2025. Papellin chegou no início da temporada como a principal aposta do presidente eleito, Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão", para impulsionar o futebol. Embora não tenha obtido sucesso no Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil, o acesso à Série B fortaleceu sua gestão no clube.

O centroavante Ytalo, de 36 anos, que marcou 10 gols em 36 jogos, é uma opção para 2025. O volante Pavani, que fez 40 jogos este ano e marcou três gols, também pode continuar. Seu contrato prevê renovação automática em caso de acesso, mas o jogador ainda está acertando as bases para ficar no Baenão.

Em andamento

Jaderson começou como reserva, mas logo se destacou, tornando-se titular absoluto e um dos atletas mais populares do Remo. Atuou como meia-ofensivo, volante e atacante, marcando quatro gols e dando três assistências na Série C. O jogador pertencia ao Athletico-PR, mas está em negociação com o Remo.

Outro jogador que está no radar é o atacante Pedro Vitor, de 26 anos, que disputou 19 partidas e marcou três gols. Em sua segunda temporada no clube, Pedro Vitor passou por uma delicada cirurgia no joelho, mas ganhou o apoio da torcida. Ele negocia sua permanência no Remo e ainda tem vínculo com o Fortaleza-CE.