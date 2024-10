Paulinho Curuá e outros jogadores devem deixar o Remo por empréstimo, diz jornalista

Mais jogadores do Remo, que participaram da campanha de acesso à Série B, devem deixar o Baenão na próxima temporada. Segundo o jornalista Abner Luiz, atletas oriundos das categorias de base azulina ou que tiveram pouca rodagem em 2024 deverão ser emprestados no início de 2025.

De acordo com o jornalista, os principais destinos serão equipes do interior, que disputarão o Parazão do próximo ano, ou clubes de menor expressão de campeonatos estaduais do Sudeste. O objetivo é dar experiência a esses atletas na primeira parte do ano, já que o Leão pretende formar, para a disputa do Campeonato Paraense, um elenco mais competitivo do que o da temporada de 2024.

Um desses atletas que deve sair do Leão, pelo menos temporariamente, é o volante Paulinho Curuá, de 27 anos. Apesar de ter sido bastante utilizado na campanha de acesso do Leão — com 25 partidas — o jogador saiu do banco na maioria dos jogos e acumulou pouca minutagem. O clube deseja que o meia tenha mais tempo de jogo, especialmente durante a primeira parte de 2025.

Ainda sem confirmação oficial por parte da diretoria azulina, outros atletas que devem ser emprestados, por possuírem contratos mais longos com o Remo, são: Jonilson, Kadu Santos, Elielson, Guty, Henrique Vigia e Ronald.

Projeção para 2025

O Leão ainda não fez grandes mudanças no elenco, já de olho no próximo ano. Por enquanto, o clube azulino busca estruturar a comissão técnica para, em seguida, realizar uma reformulação no grupo de jogadores. O técnico Rodrigo Santana e o executivo de futebol Sérgio Papellin, por exemplo, já têm renovações encaminhadas para 2025.

No elenco, as únicas saídas confirmadas até o momento são as do goleiro Victor Lube, a do lateral-esquerdo Hélder Santos, a do zagueiro João Afonso, e a do volante Adsson. Eles tiveram suas rescisões contratuais anunciadas pelo Leão nos últimos dois dias.

Calendário cheio

Com o acesso à Série B, o Leão deverá ter um calendário de jogos bastante movimentado na próxima temporada. Ao longo do ano, a equipe azulina disputará pelo menos quatro competições: Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B do Brasileirão.

Além disso, o clube terá um volume maior de partidas. Ao contrário da Série C, a Série B tem calendário até o final de novembro. Por conta disso, o Leão terá em 2025, no mínimo, 13 jogos a mais do que em 2024.