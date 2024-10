Traslado para Ananindeua: torcedores do Remo doam água para romeiros no conjunto PAAR

A torcida organizada do Clube do Remo, "Pavilhão 6", chamou atenção pelo gesto de solidariedade ao doar água aos romeiros durante a passagem do Traslado para Ananindeua e Marituba pelo conjunto PAAR, nesta sexta-feira, 11.

A concentração da torcida era em frente a um dos principais pontos de homenagem à Nossa Senhora de Nazaré do conjunto - a Paróquia São Vicente de Paulo, na avenida Rio Solimões.

Fiéis da comunidade católica aguardavam com ansiedade a aproximação da Imagem Peregrina, que já se encontrava no início do conjunto, pela avenida Arterial Cinco. A expectativa é de que a Berlinda adentre a Paróquia.