Devotas distribuem comida, flores e água durante Traslado da Imagem Peregrina

As formas de agradecer e prestar homenagem à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, nesta sexta-feira (11), são diversas. Na metade do percurso, duas devotas chamaram atenção: Graça Jambo distribuía vasos de flores e Doralice Pereira oferecia marmitas com comida para os romeiros que participavam do trajeto. Além delas, Deise Silva também se uniu à corrente de fé para saudar a Virgem Santa.

Graça é da igreja Messiânica, mas isso não a impediu de demonstrar amor à Mãe de Jesus. “Uma flor por um mundo melhor. Gratidão a Nossa Senhora de Nazaré, é esse o significado que a gente distribui a flor”, disse. Ao todo, 5 mil unidades da homenagem já foram entregues, afirma.

Quanto a Doralice, a distribuição de “quentinhas” foi uma forma de agradecimento pela saúde do neto. Ela conta que ele estava doente, mas conseguiu descobrir o problema e está melhor. “Comecei esse ano [a distribuir] e o outro ano também, se Deus quiser”, relata a devota.

Para Deise, que conseguiu, junto a um grupo de amigos e familiares, distribuir 3 mil águas, o feito é uma forma de alcançar lugares. São quase 11 anos de promessa cumprida. “A promessa que a gente tem é dar do pouco que a gente ganha”, diz.