Fotógrafo paraense emociona com foto de 'mini devota' no Traslado para Ananindeua e Marituba

Um momento de pura devoção foi captado pelas lentes do fotógrafo paraense Jefferson Bruno em uma das procissões do Círio 2024. No Traslado para Ananindeua e Marituba, uma mini devota de Nossa Senhora de Nazaré recebeu as bençãos da padroeira e emocionou os internautas.

Ao O Liberal, Jefferson disse que se preparou para fazer uma foto da Imagem Peregrina, mas que ainda não tinha conseguido chegar tão próximo para captar um registro da forma que queria. "Repentinamente colocaram o bebê diante da Mãe do Céu. Quis a Senhora de Nazaré que eu estivesse ali para registrar esse momento", contou.

Jefferson diz que é devoto desde que nasceu e começou a fotografar a festa religiosa em 2021. Desde então, ele passou a fotografar e a acompanhar mais de perto as procissões que envolvem a festa nazarena, reunindo milhões de pessoas na capital paraense. "Sempre posto fotos no meu instagram pessoal. Em 2024, resolvi criar uma página para divulgar a devoção à Senhora de Nazaré, com fotos e vídeos dos momentos de fé que perduram pelo ano todo", explicou o autor da foto.

Confira:

Jefferson fotografa as procissões há três anos (Foto/Jefferson Bruno/Divulgação)