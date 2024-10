Romaria do traslado Ananindeua - Marituba sofre ‘atraso’ em relação a 2023

A Romaria do Traslado Ananindeua - Marituba enfrentou um atraso em relação ao ano passado, especialmente no horário em que a Berlinda passou em frente à Universidade da Amazônia (Unama), localizada no Km 03 da BR-316. Neste ano, a passagem ocorreu às 12h05, enquanto em 2023, o horário foi às 10h46, resultando em cerca de uma hora e meia de atraso.

O atraso foi notado por muitos participantes, que relataram que o fluxo de romeiros estava mais lento, possivelmente devido ao aumento no número de peregrinos e às condições de segurança na rodovia.

Apesar do atraso ao passar pela Unama, foi possível observar um aumento na velocidade da Berlinda na continuidade do percurso, o que pode ter contribuído para minimizar os impactos. Na Igreja Cristo Peregrino, ponto seguinte à Unama, o atraso já havia reduzido para 40 minutos.

Às 12h40, os romeiros alcançaram a marca de cerca de 20 quilômetros percorridos, faltando 34 quilômetros para chegar na Igreja Matriz de Ananindeua, ponto final do Traslado.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)