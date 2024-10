Sob o sol quente, moradora da Jaderlândia refresca devotos com água durante o Traslado

Pelo caminho do Traslado para Ananindeua, a segunda maior romaria da quadra nazarena, nesta sexta-feira (11), também é possível se deparar com muitas demonstrações de solidariedade, que ganham força para ajudar quem acompanha a procissão. Um desses gestos, foi o de uma moradora do Jaderlândia, que durante a passagem da peregrinação, jogou água para refrescar os devotos.

Para ajudar a amenizar o calor daqueles que caminham e seguem de bicicleta na romaria, a mulher utilizou uma mangueira para jogar água nos fiéis. A procissão do Traslado iniciou às 8h e, às 12h35, já atingiu 19 km do trajeto, seguindo pelas ruas do bairro do Jaderlândia, em Ananindeua.