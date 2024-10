Remo anuncia rescisão de mais dois jogadores da campanha do acesso; veja quem sai do Leão

O Remo anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), novas dispensas no elenco. Por meio de uma nota divulgada no site oficial do clube, o lateral-esquerdo Helder Santos e o zagueiro/volante João Afonso acertaram a rescisão contratual. Assim, os jogadores não farão parte do planejamento azulino para a Série B do Brasileirão.

Esta já é a segunda leva de jogadores dispensados pelo Leão após a conquista do acesso à Série B. Na última quinta-feira (10), o clube azulino anunciou as saídas do goleiro Victor Lube e do volante Adsson. Com isso, já são quatro os jogadores do atual elenco que, de fato, não permanecerão para a temporada de 2025.

Dos dois dispensados, João Afonso foi o que mais atuou com a camisa azulina nesta temporada. Vindo do Novorizontino-SP, o jogador fez 13 partidas pelo Leão, algumas como titular. Inicialmente utilizado como volante pelo técnico Gustavo Morínigo, Afonso passou a compor o trio de zaga azulino com a chegada de Rodrigo Santana. Nas primeiras partidas com o novo treinador, ele chegou a ser escalado entre os titulares, mas perdeu espaço para Ligger, que se firmou na posição.

Já Helder Santos teve menos oportunidades. Vindo do Guarani-SP, o jogador fez apenas seis jogos com a camisa do Leão, a maioria deles saindo do banco de reservas. Sua última partida pelo Time de Periçá foi ainda na primeira fase da Série C, na derrota por 2 a 1 para a Ferroviária-SP. No quadrangular de acesso, o jogador sequer entrou em campo.

O Leão ainda não fez grandes mudanças no elenco, já pensando no próximo ano. No momento, o clube azulino busca estruturar a comissão técnica para, em seguida, realizar uma reformulação no grupo de jogadores. O técnico Rodrigo Santana e o executivo de futebol Sérgio Papellin, por exemplo, já têm suas renovações encaminhadas para 2025.