Volante do Remo é anunciado por time que disputará a Série D em 2025

Com o Remo garantido na Série B do próximo ano, alguns jogadores do elenco já seguiram o próprio caminho antes mesmo de as dispensas serem anunciadas pelo clube azulino. Um deles foi o volante Bruno Silva, que foi anunciado nesta quinta-feira (10/10) pelo Rio Branco-ES, como reforço para a temporada 2025, quando a equipe capixaba disputará a Série D.

Bruno Silva foi um dos principais jogadores do Remo durante o fim da temporada azulina na Terceirona. No entanto, ele estava afastado do time desde o fim de setembro, quando passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na região da virilha. Ele se recuperou em casa e não atuou na partida que garantiu o acesso do Leão.

O volante chegou ao Baenão em julho deste ano, a pedido do técnico Rodrigo Santana e, na reta final da Série C, foi muito importante na conquista do acesso azulino à Segundona. Pelo Remo, o volante disputou sete partidas, sendo titular em todas.

O jogador de 38 anos é um "andarilho" do futebol e, após grande passagem pelo Botafogo-RJ, atuou por vários clubes tradicionais do futebol brasileiro como Avaí-SC, Bahia-BA, Athletico-PR, Chapecoense-SC, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ e Internacional. Na temporada 2024 defendeu o Joinville-SC e jogou a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense e o Paraná-PR, antes de atuar no Remo.