Com acesso garantido, Remo lucrou mais de R$ 5 milhões em bilheteria na Série C

O Clube do Remo conquistou o sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano e, para além do êxito, a diretoria azulina deve finalizar a temporada feliz por conta dos lucros obtidos nos jogos da Série C 2024. Isso porque o Leão faturou R$ 5.082.300 em bilheteria ao longo da Terceirona, superando em 450% a arrecadação de 2023.

Na temporada 2023, quando o Remo não conseguiu conquistar o acesso, o clube faturou somente R$ 918.867 em bilheterias, o que aponta que em um ano o faturamento cresceu em mais de R$ 4 milhões. Os dados foram disponibilizados pela plataforma Sr. Goool.

VEJA MAIS

O lucro é o reflexo do apoio da torcida azulina durante toda a temporada, um dos fatores cruciais para o acesso do Leão. Somente na última partida do Remo em Belém, contra o São Bernardo, 54.864 torcedores lotaram o Mangueirão quando o time garantiu o acesso na penúltima rodada do quadrangular decisivo, fazendo o Remo lucrar R$ 2.028.307,80, segundo o borderô da partida divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Os valores devem ser essenciais para a diretoria trabalhar, junto com o executivo Sérgio Papellin e o técnico Rodrigo Santana, na formação do elenco para a próxima temporada, que inicia com a disputa do Campeonato Paraense 2025.