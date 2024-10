Partida contra Botafogo-PB pode ter sido decisiva para jogadores do Remo deixarem o clube

O Clube do Remo conquistou o maior objetivo da temporada, o sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, isso não satisfez o técnico Rodrigo Santana, que não gostou da derrota do Leão para o Botafogo-PB, por 3 a 0, no último sábado (05/10), perdendo assim a oportunidade de disputar o título da Série C deste ano.

Com isso, conforme o colunista Carlos Ferreira, Santana teria ficado desapontado com o “descompromisso” de alguns jogadores do elenco azulino que, pela atuação contra o Belo da Paraíba, tiraram a chance do técnico de conquistar o título brasileiro, algo que, segundo apuração, era seu maior desejo.

Pelo desempenho, algumas peças do atual elenco do Remo teriam perdido possíveis chances de continuar no grupo, que deve permanecer sob comando de Rodrigo Santana no próximo ano.

Com a derrota, o Remo terminou a temporada na segunda colocação do Grupo A da segunda fase, com 9 pontos, garantindo o acesso para a Segundona, mas perdendo a chance de disputar o troféu da Série C. Agora, o Leão só deve voltar a campo em 2025, na disputa do Campeonato Paraense.