Ex-Remo, técnico Marcelo Cabo lamenta a morte do atacante Ricardinho nas redes sociais

O técnico Marcelo Cabo lamentou publicamente a morte do atacante Ricardinho, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Remo. O jogador foi assassinado na última segunda-feira (7), em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Cabo, que foi o responsável por promover a estreia do atleta no time profissional do Leão Azul, lamentou a perda em uma postagem nas redes sociais:

"Luto. Notícia triste do falecimento do meu ex-atleta Ricardinho, do Remo. Que o Senhor console o coração de toda a família e amigos", escreveu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Marcelo Cabo lamenta a morte de Ricardinho (Divulgação/ Instagram @marcelocabooficial)

Ricardinho, cujo nome de registro era Ricardo Paiva, teve uma trajetória de destaque nas divisões de base do Remo. Em 2022, ele se sobressaiu no time sub-20 ao marcar sete gols em 18 jogos, o que lhe rendeu a promoção ao elenco profissional no ano seguinte. Pelo time principal, o atacante atuou em seis partidas, entre compromissos pela Série C, Copa Verde e Copa do Brasil.

VEJA MAIS

Na atual temporada, Ricardinho foi emprestado ao Rio Branco-SP, onde contribuiu para a conquista do título da quarta divisão do Campeonato Paulista e o acesso à Série A3. Após retornar ao Remo, o jogador chegou a ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID), mas não teve oportunidades de entrar em campo.

O assassinato de Ricardinho ocorreu na passagem Curuçá, em Marituba. De acordo com testemunhas, ele estava acompanhado de um amigo, Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, quando ambos foram atingidos por disparos feitos de um carro em movimento. Os dois conversavam em frente a uma casa, após uma partida de futebol. Na mesma noite, outro homem, Davison Braga, foi morto a tiros a cerca de 500 metros do local.

Testemunhas afirmam que nem Ricardinho nem seu amigo tinham qualquer envolvimento com atividades criminosas, levantando a hipótese de que ambos tenham sido vítimas de um erro. As investigações seguem em andamento.