Veja os bastidores do último jogo de Ricardinho pelo Remo; atleta foi assassinado na Grande Belém

Revelado nas categorias de base do Remo, o atacante Ricardinho, de 22 anos, foi assassinado na noite da última segunda-feira (7), em Marituba, município da grande Belém. Com a camisa do Leão Azul, o atleta disputou apenas três partidas, todas em 2023, mas foi importantes em vitórias da equipe no Parazão daquele ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A última partida do atleta com a camisa do Remo foi diante do Castanhal, pela 7ª rodada do estadual. Na vitória do Leão por 3 a 2, Ricardinho participou da jogada do primeiro gol, marcado por Vinícius Kanu. Veja os bastidores da partida.