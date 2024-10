Santa Rosa lamenta a morte de Ricardinho, atleta do Remo e ex-jogador do time: 'Momento de dor'

O Santa Rosa lamentou a morte do jovem atacante Ricardinho, assassinado na noite da última segunda-feira (7), em Marituba. Por meio das redes sociais, o Santinha destacou que o jogador, que era cria da base do Remo, era apaixonado pelo esporte e muito dedicado.

"Com profunda tristeza, lamentamos o ocorrido com o atleta Ricardinho, de 22 anos. Ele, que fez parte do elenco do Santa Rosa na conquista do acesso, sempre se mostrou um jovem dedicado e apaixonado pelo futebol. Desejamos à família o conforto necessário neste momento de dor",

Ricardinho começou a carreira nas categorias de base do Remo. Em 2022, ganhou destaque no time sub-20 ao fazer sete gols em 18 jogos com a camisa azulina. No ano seguinte, o atacante foi promovido ao time profissional e fez seis partidas pelo Leão Azul.

[Instagram=DA3O3Snuh-H]

Emprestado, Ricardinho participou da campanha de acesso à elite do futebol paraense do Santa Rosa em 2023. Além disso, nesta temporada, o jogador foi para o Rio Branco–SP. Com a equipe, disputou a quarta divisão do Campeonato Paulista e conquistou o título e a vaga para o clube na Série A3 do estadual.

Após isso, o atacante chegou a ser regularizado pelo Remo no Boletim Informativo Diário (BID), mas não entrou em campo. A expectativa era de que o jovem fosse mais utilizado na temporada de 2025.

Entenda o caso

Ricardinho e outros dois jovens foram mortos a tiros em Marituba, na noite da última segunda-feira (7). O jogador azulino estava ao lado do amigo, Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, na passagem Curuçá, quando um carro passou e atirou nos jovens.

Cerca de 500 metros depois dos primeiros disparos, a terceira vítima, identificada por Davison Braga, foi morta. Conforme relatos de moradores do local, Ricardinho e o amigo não tinham envolvimento com nada ilícito e acreditam que os dois tenham morrido por engano. A polícia investiga o caso.