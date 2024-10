Remo lamenta morte de jovem atacante Ricardinho: 'Um vazio nos corações de todos'

O Remo lamentou a morte do jovem atacante Ricardinho, cria da base azulina, de 22 anos. O jogador foi morto na noite da última segunda-feira (7) em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Por meio das redes sociais, o clube afirmou que a perda do atleta "deixa um vazio nos corações" de amigos, familiares e admiradores.

"É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento", declarou o clube.

Ricardinho foi morto a tiros na passagem Curuçá, em Marituba. O jovem atacante estava ao lado de um amigo, Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, que também foi morto. Segundo as informações de testemunhas, os dois estavam na frente de uma casa tomando refrigerante após uma partida de futebol em uma quadra do bairro.

Além deles, Davison Braga também foi assassinado a tiros a cerca de 500 metros do local onde Ricardinho e o amigo morreram. Segundo os moradores do local, o jogador azulino e o amigo não tinham envolvimento com nada ilícito e suspeitam que os dois tenham morrido por engano. A polícia investiga o caso.

Carreira

Ricardo Paiva tinha 22 anos e cresceu na base do Remo. Em 2022, no sub-20, o atacante teve destaque ao fazer sete gols em 18 partidas. Com isso, no ano seguinte, o jogador azulino subiu para o profissional e chegou a atuar em seis jogos com a camisa do Leão Azul, entre Série C, Copa Verde e Copa do Brasil.

Jogador estava regularizado para jogar pelo clube azulino (Samara Mirada / Ascom Remo)

Nesta temporada, Ricardinho foi emprestado ao Rio Branco–SP, que disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista e conquistou o título e acesso para a Série A3. Após isso, o atacante chegou a ser regularizado pelo Remo no Boletim Informativo Diário (BID), mas não entrou em campo.