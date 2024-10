Após rebaixamento em 2021, Raimar volta ao Remo, conquista acesso e comenta sobre renovação

Com o fim da temporada para o Remo, surgem as especulações de quem vai ficar no Baenão para o ano de 2025. Um dos nomes que se especula é a permanência do lateral-esquerdo Raimar, de 22 anos, que fez a sua segunda temporada vestindo a camisa do Leão. O jogador comentou sobre a “dívida” que tinha com o clube paraense pelo rebaixamento de 2021 e afirma que ainda não conversou com a diretoria do Remo, mas que deseja permanecer em Belém para 2025.

“Em 2021 estive aqui e infelizmente fui rebaixado pelo clube. Fico muito feliz por esse ano ter conquistado esse acesso. Eu sinto que foi como uma dívida paga, fico mais tranquilo e aliviado. O retorno [ao Remo] foi para tentar o acesso e junto com os meus companheiros tivemos um ano conturbado, mas depois conseguimos se encaixar e alcançamos o principal objetivo do clube”, disse em entrevista ao Canal Nosso Futebol, no Youtube.

Raimar é natural de Manaus (AM) e em teve passagens nas bases do Paraná-PR e Athletico-PR, além do Atlanta United, dos Estados Unidos e o Nacional, de Portugal. Na primeira temporada com a camisa azulina foram 17 partidas e um título da Copa Verde, já neste ano foram 31 jogos, dois gols e um acesso à Série B. Para Raimar ficar no Remo é um desejo, mas garante que ainda não teve conversas.

“Eu não tenho nada acertado com o clube ainda. Vou deixar para o meu empresário e agentes, que vão cuidar disso”, falou.

Raimar voltou a desempenha rum bom futebol com a chegada de Rodrigo Santana (Samara Miranda / Remo)

O jovem atleta voltou a jogar bem com a chegada do técnico Rodrigo Santana e com o acerto do comandante para a próxima temporada, Raimar deseja permanecer no Beenão e citou que recebeu sondagens e encara o processo como natural, mas caso tenha interesse do Remo em seu futebol, garante que não faltará empenho, no agora também torcedor do Leão Azul.

“Ainda não tenho nada [de propostas de outros clubes], claro que tem sondagens, mas nada concreto. Ainda vamos conversar com o Remo também, espero que eles [diretoria] queiram ficar comigo, um clube que sinto à vontade, em casa e se optarem pela renovação, teremos a melhor conversa para que os dois lados saiam ganhando. Eu não só sou jogador do Remo, mas como também sou torcedor. Está em campo com a camisa do Remo fico feliz, por dar alegria ao torcedor", comentou.