Com o fim da Série C, Remo anuncia saída de dois jogadores; confira

Com o fim da Série C do Campeonato Brasileiro e a vaga na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro garantida, o Remo faz os primeiros movimentos para a próxima temporada. Nesta quinta-feira (10), o clube azulino anunciou a saída de dois jogadores, o goleiro Victor Lube e o volante Adsson.

"O Clube do Remo informa que o goleiro Victor Lube e o volante Adsson acertaram todos os detalhes e assinaram a rescisão contratual nesta quinta-feira (10). O Remo agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso nas carreiras", comunicou o clube por meio de uma nota oficial.

Victor Lube era o terceiro goleiro do elenco azulino e acabou não sendo utilizado durante a temporada 2024. Ele chegou ao Remo em julho deste ano, após deixar o Águia de Marabá, seu time anterior, e não conseguiu espaço na posição que dividia com Marcelo Rangel e Léo Lang. Lube já havia integrado o elenco azulino entre 2022 e 2023, mas a participação do goleiro também foi pequena.

Já o volante Adsson, de 24 anos, chegou ao Remo em abril deste ano, no início da disputa da Série C, emprestado pelo Bangu-RJ. O jogador passou boa parte da temporada no banco de reservas, entrando em momentos cruciais em oito jogos. Sua última partida com a camisa azulina foi em agosto, quando entrou aos 72 minutos de jogo, no final da primeira fase da Série C, quando o Remo enfrentou o Aparecidense e venceu por 1 a 0.

Até o fim do ano o Clube do Remo deve anunciar mais dispensas antes de começar a montar o elenco para a temporada 2025. O técnico Rodrigo Santana e o executivo Sérgio Papellin seguem trabalhando no clube visando o Campeonato Paraense e a Segundona, principais competições do Leão na próxima temporada.