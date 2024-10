Ainda sem acerto, Jaderson se declara ao Remo nas redes sociais: “Aprendi a amar esse clube”

O Remo fechou o ano com o seu principal objetivo alcançado. O Leão Azul voltou à Série B do Campeonato Brasileiro, em uma temporada em que se desenhava trágica ao clube azulino, mas que fechou coroando um ano em que um jogador teve total destaque em um elenco. O meio-campista Jaderson, de 24 anos, foi o principal jogador do Leão em 2024 e fez declarações ao Remo nas redes sociais.

ASSISTA

Ainda sem acerto com o Remo em 2025, Jaderson não poupou elogios ao torcedor do Remo, além de funcionários e pessoas ligadas ao clube, que o acolheram no Baenão. Em sua conta no Instagram, Jaderson agradeceu e disse que não se arrepende da escolha que fez em permanecer no Remo, após procura de outros clubes.

“Difícil encontrar palavras, mas eu só tenho uma coisa a dizer: Obrigado Deus! Desde quando recebi a proposta do Remo algo me tocou e hoje sei que foi minha melhor escolha. Vestindo essa camisa foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira, dei sempre o melhor de mim. Uma honrar representar o Rei da Amazônia e contribuir nesse acesso à Série B”, escreveu.

VEJA MAIS

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Jaderson falou que o Remo é um clube que entrou para a sua carreira de uma forma marcante e que a forma como foi recebido em Belém, fez com que as coisas fluíssem de uma forma mais leve.

“Aprendi a amar esse clube que me acolheu desde a chegada, sou grato a todos do clube que fazem parte dessa trajetória e ao Fenômeno Azul que me abraçou e me encantou. Quero agradecer de coração a cada um que acreditou e apoiou”, publicou.

VEJA MAIS

O meio-campista comentou sobre as dificuldades do elenco na temporada, mas que o grupo foi honrado com um fim de ano com uma conquista importante e cheia de significado para o clube. Jaderson fez questão de citar que hoje também é um torcedor azulino.

“A luta foi diária pelos resultados positivos e nunca desanimei quando as adversidades apareceram durante o caminho. Lutamos, brigamos e conseguimos o objetivo. Hoje sou um torcedor do Clube do Remo e vamos em busca de mais”, postou.