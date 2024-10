Meia do Remo se despede da temporada, cita torcida e diz: 'Ficará marcado na minha vida'

O Remo perdeu de 3 a 0 para o Botafogo-PB, no último final de semana, e deu adeus à Série C sem ir à final da competição. O Leão fechou o ano sem títulos, mas com o principal objetivo na temporada alcançado, que foi o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Um dos destaques do time no ano, principalmente nessa reta final da Série C, o meia Pavani se despediu da temporada e afirmou que é um ano que ficará marcado na sua vida.

Giovanni Pavani, de 27 anos, atuou pela primeira vez no futebol do Norte nesta temporada. O jogador que possui rodagem pelo futebol do Sul e Sudeste, aceitou a proposta azulina e ajudou a dar ao Leão um acesso em que muitos não acreditavam. Em sua conta no Instagram, Pavani falou da importância do ano na sua carreira e fez questão de citar que a temporada foi de uma evolução tamanha em sua vida.

“Com o fim da nossa participação na Série C, aproveito para ressaltar a minha gratidão por essa temporada. Um ano pude evoluir na carreira, crescendo taticamente, tecnicamente e profissionalmente em todos os sentidos”, disse.

Pavani recebeu apoio de muitas pessoas ao longo do ano e fez questão de frisar que 2024 estará marcado eternamente em sua vida, por tudo que passou no Remo, mas principalmente pela temporada em que recebeu apoio de várias pessoas, incluindo os torcedores azulinos.

“Isso tudo graças ao apoio dos meus familiares, dos companheiros de clube, do staff e da diretoria do Remo e principalmente de todos os torcedores, que me apoiaram de forma absurda nos estádios. Ficará marcado na minha vida”, falou.

O meia é natural de Catanduva (SP) e afirmou em entrevista à uma rádio de Belém, após o jogo do acesso, que está de contrato renovado com o Remo para a temporada de 2025. Pavani disse que em seu contrato, existia uma cláusula de renovação de vínculo de forma automática, caso o Remo conquistasse o acesso à Série B.

Na carreira Pavani possui passagens pelo Rio Preto-SP, Linense-SP, Noroeste-SP, São Bernardo-SP, Água Santa-SP, Operário-PR e Chapeconense-SC. Pelo Remo o meia realizou 40 partidas e marcou três gols.