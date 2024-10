Remo é punido no STJD com perda de mando de jogo e multa; jurídico vai recorrer da decisão

O Remo foi punido nesta sexta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com perda de três mandos de campo e uma multa de R$40 mil, por uma bomba atirada na partida contra a Aparecidense-GO, no dia 5 de agosto, ainda na primeira fase da Série C, em jogo válido pela 16ª rodada. O clube azulino irá recorrer da decisão.

O Leão foi punido pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD e busca por uma vaga na decisão da competição nacional neste sábado (5), quando enfrenta o Botafogo-PB, fora de casa, pela última rodada do quadrangular decisivo. Além do Remo, o Volta Redonda-RJ também já garantiu o acesso à Série B de 2025. Os dois clubes lutam para chegar à decisão da Terceirona.

Mas mesmo com o Remo punido no STJD, o Departamento Jurídico do clube irá recorrer da decisão. A equipe de O Liberal entrou em contato com Gustavo Fonseca, advogado e diretor jurídico do clube, que informou que cabe recurso e que está confiante em reverter a situação.

“A realidade é que houve a decisão, mas ela ainda cabe recurso. Ela foi baseada em circunstancias que não foram requeridas na denúncia, bem como não levou em consideração que a condenação anterior, ainda não é definitiva, logo, temos bastante material para reverter a condenação e estamos otimistas para reverter a punição”, disse.

Nesta Série C, o Remo já havia sido punido pelo STJD, com perda de um mando de campo, além de multa no valor de R$30 mil, depois de invasão e confronto de torcedores, no jogo diante do ABC-RN, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), em jogo válido pela 10ª rodada da primeira fase do Brasileirão. No entanto o Departamento Jurídico do clube conseguiu efeito suspensivo e a punição não possui data para ser efetuada.