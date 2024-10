Volante do Remo, Bruno Silva recebe alta após passar por cirurgia para retirada de tumor

O volante do Remo Bruno Silva recebeu alta do hospital nesta quarta-feira (2), após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor na região da virilha. O Leão informou que o atleta deve realizar o restante da recuperação em casa. Ele está fora do restante da temporada azulina.

Na última terça (1º) o Remo informou que o jogador foi submetido a uma cirurgia para o tratamento de lesão tumoral na região da virilha. O procedimento ocorreu na sexta-feira (27), dois dias antes da partida que garantiu o retorno do clube à Série B do Brasileirão.

Bruno Silva foi peça importante da equipe remista desde que chegou ao Baenão, em junho deste ano. O jogador foi contratado a pedido do técnico Rodrigo Santana e, na reta final da Série C, foi muito importante na conquista do acesso azulino à Segundona. Pelo Remo, o volante disputou sete partidas, sendo titular em todas elas.

O jogador de 38 anos já atuou por vários clubes tradicionais do futebol brasileiro como Avaí-SC, Bahia-BA, Athletico-PR, Chapecoense-SC, Botafogo-RJ, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ e Internacional. Na atual temporada defendeu o Joinville-SC e jogou a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Pelo Tricolor, Bruno conquistou o aceso à elite do futebol paranaense e em seguida fechou com o Remo.