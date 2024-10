Jogador do Remo passa por cirurgia para retirada de um tumor e está fora da temporada

O Remo sofreu uma baixa na equipe para último confronto do quadrangular final da Série C e também para uma possível decisão do Brasileiro. O volante Bruno Silva passou por uma cirurgia na última sexta-feira (27), para tratar de uma lesão tumoral na região da virilha. A informação foi divulgada pelo Remo na tarde desta terça-feira (1). O jogador está fora do restante da temporada pelo clube azulino.

Bruno Silva foi titular na equipe remista comandada pelo técnico Rodrigo Santana desde que chegou ao Baenão. O jogador foi contratado a pedido do treinador e foi muito importante na conquista do acesso azulino à Série B.

Em um boletim médico divulgado nas redes sociais e também em seu site oficial, o Remo informou que o atleta está fora da temporada e desejou recuperação ao volante.

“O departamento médico do Clube do Remo informa que o volante Bruno Silva foi submetido a uma cirurgia na última sexta-feira (27), para tratamento de lesão tumoral na região da virilha. Bruno encontra-se em fase de recuperação e está fora da temporada. Desejamos força e uma boa recuperação, Bruno! Estamos contigo, craque!”, escreveu.

O jogador de 38 anos já atuou por vários clubes tradicionais do futebol brasileiro como Avaí-SC, Bahia-BA, Athletico-PR, Chapecoense-SC, Botafogo-RJ, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ e Internacional. Na atual temporada defendeu o Joinville-SC e jogou a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Pelo Tricolor, Bruno conquistou o aceso à elite do futebol paranaense e em seguida fechou com o Remo. Com a camisa do Leão foram 7 partidas na Série C, todas elas como titular e a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.