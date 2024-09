Ídolo do Remo, Vinícius parabeniza time pelo acesso e 'cutuca' São Bernardo de Ricardo Catalá

Ídolo do Remo, o goleiro Vinicius comemorou o acesso à Série B conquistado pelo time no último domingo (29). Por meio das redes sociais, o ex-azulino fez uma publicação parabenizando a equipe e aproveitou para dar uma "cutucada" no São Bernardo–SP, que é treinado por Ricardo Catalá, ex-técnico do Leão Azul

"Parabéns, Clube do Remo e todo o fenômeno Azul. Grande conquista, muito merecido pela luta e entrega. E não poderia ter sido em um adversário melhor", escreveu Vinicius em uma publicação no Instagram.

A "divergência" com Catalá se acentuou no início deste ano, quando o treinador escolheu tirar o goleiro da titularidade da meta azulina. A ida ao banco de reservas interrompeu a sequência de quase oito anos como dono absoluto da vaga no Leão Azul.

Após a relação com a diretoria ficar estremecida, Vinicius foi desligado do time em fevereiro deste ano. Vale destacar que, após a sua saída, o goleiro fez um longo texto nas redes sociais sobre sua passagem pelo Remo e agradeceu a todos os comandantes com quem trabalhou no clube.

Vinícius chegou ao Remo em 2017, a pedido do técnico Josué Teixeira. Ao todo, Vinícius esteve em campo com a camisa do Remo em 258 partidas. O goleiro conquistou três títulos do Campeonato Paraense (2018, 2019 e 2022), a Copa Verde em 2021, com direito a dois pênaltis defendidos na final contra o Vila Nova, além de um acesso à Série B em 2020. Atualmente, o jogador está sem time.

No último domingo (29) o Remo conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o São Bernardo–SP por 1 a 0 no Mangueirão lotado, com mais de 50 mil torcedores. No quadrangular de acesso, o time azulino ainda tem mais um compromisso, que pode levá-lo até a final da competição. No sábado (5), o Leão Azul encara o Botafogo-PB fora de casa.