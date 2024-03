Goleiro Vinícius exclui diretoria do Remo em agradecimento, após homenagem; veja resposta do jogador

No jogo entre Remo x Amazonas, na última quarta-feira (20), no Baenão, a torcida do Remo fez uma homenagem através de um mosaico nas arquibancadas, para o goleiro Vinícius, ídolo do Remo, mas que teve seu vínculo encarrado pela atual diretoria azulina no final do mês de fevereiro. Vinícius agradeceu o carinho em sua rede social e citou torcida, mas não tocou no nome da diretoria azulina.

Os torcedores do Remo fizeram um mosaico com a sigla “V1”, referente ao goleiro Vinícius e o número que o jogador usava na camisa azulina. Vinícius esteve no Baenão, acompanhou a vitória do Leão no meio da torcida. O ex-goleiro do Remo publicou seu Instagram um agradecimento e fez questão de citar torcida, jogadores e treinadores que estiveram ao seu lado nesta longa caminhada no Remo.

“Gostaria de agradecer a Deus e dizer o tanto que sou grato por todo esse carinho e respeito que vocês tiveram por mim durante todos esses sete anos que estive vestindo o manto azulino. Não existem palavras no mundo que possam expressar o meu sentimento por vocês. Agradeço também a minha esposa, filha e a toda a minha família pelo apoio incondicional nessa jornada, além de todo aqueles que me ajudaram e torceram por mim de alguma forma”, disse Vinícius, que seguiu a mensagem falando do prazer em ter defendido as cores do Remo e do privilégio em ter o carinho do torcedor.

“Quero agradecer também a todos os treinadores que tive o privilégio de trabalhar e aprender com cada um deles: professor Josué Teixeira, por me indicar e trazer para o Remo; ao preparador de goleiros Juninho, uns dos principais responsáveis pelas minhas grandes atuações; a todos os jogadores que tive o privilégio de jogar junto pelo Mais Querido; aos funcionários do clube, que tive o prazer de conviver ao longo desses anos; e, claro, ao Fenômeno azul, torcida que nunca vi igual e que me fez ser Remista. Obrigado por todas as homenagens na última partida, vocês são parte muito importante e especial da minha vida. Que Deus abençoe a todos”, finalizou.

Vinícius chegou ao Remo em 2017, a pedido do técnico Josué Teixeira. O jogador foi reserva no primeiro momento, após contusão e perdeu a posição para o goleiro André Luís, porém, após o termino do Parazão daquele ano e início do Brasileiro, o técnico Josué Teixeira deu uma oportunidade a Vinícius, que agarrou a chance e foi titular absoluto do Remo até o final de 2023.

Ao todo Vinícius esteve em campo com a camisa do Remo em 258 partidas e ganhou o status de ídolo do clube. O goleiro conquistou pelo Leão três títulos do Campeonato Paraense (2018, 2019 e 2022), uma conquista inédita da Copa Verde em 2021, com direito a dois pênaltis defendidos na final contra o Vila Nova, além de um acesso à Série B em 2020.

O jogador teve seu vínculo encerrado pela atual diretoria do Remo no final de fevereiro. Junto com Vinícius, o Remo também dispensou o preparador de goleiros Juninho Macaé, que estava no clube também há sete temporadas. A situação da saída dos dois não agradou parte da torcida, que cobrou da diretoria mais respeito ao goleiro, além de uma homenagem digna ao atleta, como por exemplo um jogo de despedida, que acabou não ocorrendo.