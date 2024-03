Homenageado com mosaico, Vinícius assiste Remo e Amazonas no Baenão

O goleiro Vinícius é um dos grandes ídolos do Clube do Remo. Quase um mês após ter deixado o Leão, Vinícius ganhou um mosaico em sua homenagem, organizado pela torcida azulina na noite desta quarta-feira (20). O jogador esteve no Estádio do Baenão para acompanhar a partida entre Remo e Amazonas e, claro, ganhou o carinho da torcida bem de perto.

Durante o intervalo da partida, Vinícius foi "pra galera" e os torcedores do Leão aproveitaram para tietar o ídolo. Veja:

O ídolo azulino foi agradecer de perto à homenagem da torcida do Leão (Reprodução/Redes sociais)

Em sete temporadas defendendo a camisa do Leão, o goleiro completou 258 partidas, se sagrando o atleta com mais jogos pela equipe neste século.