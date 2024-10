Titular da FPF divulga carta aberta parabenizando o presidente do Remo após acesso à Série B

Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou uma carta aberta direcionada ao presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão", após o clube comandado por ele garantir uma vaga na Série B do ano que vem. A mensagem, de felicitações, cita os esforços empreendidos pelo dirigente azulino na luta pelo acesso, num momento de muita pressão e desconfiança da torcida, o que, por meses, minou os bastidores do clube e resultou em duas trocas de técnico durante a Série C.

Antônio Carlos Teixeira assumiu o cargo de presidente do Remo no início deste ano, mas acumula uma longa trajetória de serviços prestados ao clube, sendo assim eleito Grande Benemérito do Remo. Antes de ser presidente, Tonhão foi atleta, diretor, vice-presidente e comandante de junta governativa, entre outras funções administrativas ligadas principalmente ao futebol.

Já Ricardo Gluck Paul começou a carreira no esporte como presidente do Paysandu entre os anos de 2019 e 2020. Em 2022 assumiu a presidência da Federação Paraense de Futebol, onde segue até o momento. Veja na íntegra o teor da carta.