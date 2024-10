Jaderson diz que 'não caiu a ficha' do acesso do Remo e dá detalhes da negociação para 2025

O Remo está na Série B de 2025 e a conquista azulina teve momentos em que muitos não acreditavam que seria possível. Um dos jogadores com mais destaques nesse momento alcançado é o meio-campista Jaderson, de 24 anos, que está na primeira temporada vestindo a camisa do Remo. Em conversa com a equipe de O Liberal, Jaderson confessou que a “ficha ainda não caiu” e que o momento vivido no último final de semana foi marcante.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Um dos atletas mais regulares do elenco azulino de 2024, Jaderson comemorou bastante o acesso à Série B no último domingo e afirmou que ainda não acredita que conseguiram colocar o Remo na Segunda Divisão do futebol brasileiro. O jogador relembrou que foi uma temporada difícil, mas que no final foi uma situação que ficará para sempre na memória do Fenômeno Azul.

“A ficha ainda não caiu pra mim. Sendo sincero mesmo. Foi um ano muito turbulento, passamos por muitas coisas e esse domingo ficará marcado na história de todo torcedor azulino, que realmente acreditou na gente”, disse.

VEJA MAIS

Jaderson é conhecido como um “coringa” no Remo. Desde que chegou atuou em várias posições, como meia, volante, atacante e muitas vezes era zagueiro também, quando o time precisava. O jogador ganhou o respeito e admiração do torcedor, que pede para que Jaderson permaneça no Baenão para a temporada 2025.

Jogador é um dos destques do Leão na temporada (Samara Miranda / Remo)

VAI FICAR?

O atleta, na festa do acesso, em cima do trio elétrico, afirmou que vai ficar, mas também sabe que não é algo tão simples, mas o desejo é de permanecer em Belém atuando com a camisa do Leão Azul.

“Meu contrato com o Athletico-PR vai até o fim do ano, então ficarei livre. E nós estamos muito bem nas conversas [com o Remo], vem muitas coisas boas aí, tenho vontade de ficar aqui [no Remo], sempre falei que o meu desejo é permanecer, desde que cheguei aqui comentei para todos, falei com o Papellin também”, finalizou.