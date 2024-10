Vídeo: após acesso à Série B, zagueiro do Remo paga promessa à Nossa Senhora de Nazaré

O Remo conquistou o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, após vencer o São Bernardo-SP, por 1 a 0, no último domingo (30), no Mangueirão. O acesso azulino veio com uma rodada de antecedência e coroou a campanha remista na Série C. Após a conquista, o zagueiro Rafael Castro, foi até à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, para agradecer pela subida do Leão à Segunda Divisão do futebol brasileiro e pagar uma promessa que tinha feito ao chegar em Belém.

ASSISTA:

Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Rafael Castro assim que chegou em Belém para jogar pelo Remo, foi à Basílica Santuário conhecer o local e agradecer pela oportunidade no novo clube. Castro também fez um pedido à Nazinha e nesta quarta-feira (2), foi à igreja pagar sua promessa. O Remo postou em seus perfis nas redes sociais o momento em que Rafael castro sobe as escadas da Basílica de joelho, pagando sua promessa pelo acesso do Leão Azul.

Rafael Castro chegou ao Remo durante a disputa da Série C (Samara Miranda / Ascom Remo)

VEJA MAIS

O jogador chegou ao Remo já durante a disputa da Série C, aos poucos foi ganhado a posição e realizou 15 partidas com a camisa azulina, sendo 11 delas como titular. Nos últimos seis jogos iniciou jogando todos e ganhou a vaga na equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana.

Rafael Castro chegou ao Remo e foi recebido com desconfiança por parte da torcida do Remo. O atleta estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e, o clube paraense, buscou em um mercado alternativo, um jogador para uma posição carente até então. O zageiro estava atuando pelo Treze-PB e rodou por outros clubes no Brasil, como Chapecoense-SC, Oeste-SP, Ferroviária-SP, São José-RS, Santa Cruz-PE, além de Brasil de Pelotas-RS, Uberlãndia-MG e Mixto-MT.