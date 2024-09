Jogador do Remo faz promessa a Nossa Senhora de Nazaré e projeta jogo contra o Volta Redonda

Domingo (15) o Remo terá pela frente o Volta Redonda-RJ, às 18h30, no Mangueirão, em Belém, pela 3ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. O confronto vale a liderança isolada do Grupo B e o zagueiro Rafael Castro, devoto de Nossa Senhora de Nazaré, já fez promessas à Nazinha por um final feliz do Remo ao fim desta Série C.

O jogador de 27 anos chegou ao Leão no decorrer da Série C, já frequentou a Basílica Santuário de Nazaré e esteve na coletiva, utilizando a camisa oficial do Remo, referente ao Círio 2024, lançada na última quinta-feira (12). Para o jogador, a chance de disputar uma final pelo Remo e poder curtir o Círio de Nazaré de forma presencial, é um incentivo a mais ao zagueiro em conquistar os objetivos no clube paraense.

“Vi a camisa pelo Instagram e achei linda e estou vendo ela pela primeira vez pessoalmente e é uma camisa maravilhosa. Sou católico, sempre acompanhei o Círio, sei que é a maior procissão católica do mundo e é um prazer enorme estar aqui, justamente nesta época. É um objetivo a mais que tenho, que se chegarmos à final da Série C, será bem próximo da procissão e é um ‘gás’ a mais que levo comigo e poder estar presente e acompanhar pessoalmente o Círio”, disse.

Promessa

Rafael Castro fez uma promessa à Nossa Senhora de Nazaré e afirmou que, caso seu pedido seja atendido, ele irá pagar a promessa em Belém, mas não deu pistas qual tipo de promessa foi feita.

“Sou devoto, minha esposa também, conhecemos a Basílica assim que chegamos em Belém, agradeci pela oportunidade, sempre quis jogar no Remo, acompanho o clube desde o acesso em 2020, tive algumas situações de vir pra cá e nunca deu certo, fiz uma promessa, não posso falar ainda, mas se ela se cumprir, poderei falar melhor. Que possamos conquistar nossos objetivos aqui, que é o acesso e consequentemente chegar à final”, falou.

Objetivos

Para o jogo contra o Voltaço, Rafael Castro citou a importância do confronto, da possibilidade de ficar mais próximo de um dos objetivos que é o acesso.

“É um jogo importante para o que almejamos na competição e uma vitória é essencial para encaminharmos bem o nosso primeiro objetivo que é o acesso. Sabemos da qualidade do Volta Redonda, eles não irão facilitar o jogo pra gente, mas temos totais condições diante da nossa torcida em sair com os 3 pontos”, comentou.

Novo momento

O Remo conseguiu se reerguer durante a competição, conquistou uma classificação em que muitos davam como improvável e agora está na briga direta por uma vaga na Série B. O defensor citou a metodologia do técnico Rodrigo Santana e como isso vem ajudando o elenco em campo.

“[O novo momento do Remo na competição] é um todo. Nós jogadores estamos entendendo o que vem sendo pedido pelo Rodrigo Santana, ele vai facilitando as coisas para que possamos executar em campo. Quando entendemos isso, tanto no setor defensivo e ofensivo, começamos a jogar junto e facilitando tanto para marcar gols, quanto para evitar eles”, disse.

Volta Redonda

Rafael Castro fez questão de enumerar as qualidades do Volta Redonda, de como eles costumam jogar. Para o zagueiro, não pode ocorrer desatenção para que o Remo não sofra nenhum tropeço em Belém.

“O Volta Redonda possui seus méritos, gostam de jogar na transição, principalmente o setor ofensivo, que é bem rápido e possuem jogadores de muita mobilidade e isso requer uma atenção maior lá atrás, para corrermos menos riscos possíveis e depois concluir em gols”, falou.

Falta de atenção

O Remo vem sofrendo gols, principalmente na segunda etapa. Rafael Castro foi direto ao citar um relaxamento da equipe no segundo tempo e que o pensamento agora é minimizar essa situação.

“Sabemos que normalmente nossa equipe tem tido um pouco menos de atenção, estamos conseguindo abrir o placar, marcar o segundo gol e isso nos dar um pouco de relaxamento e sofremos, principalmente no último jogo [empate em 2 a 2 com o São Bernardo]. Não podemos cometer esses erros, pois uma equipe que quer o acesso, que quer ser campeão brasileiro, não pode seguir nesses erros. Nós trabalhamos muito nesta semana, ligamos o alerta para que não possamos cometer os mesmos erros em casa”, finalizou.