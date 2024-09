Casa cheia! Torcida do Remo já adquiriu mais de 25 mil ingressos para o jogo contra o Volta Redonda

O Remo é o vice-líder do Grupo B do quadrangular da Série C, com 4 pontos conquistados, mesma pontuação do Volta Redonda-RJ, que lidera pelo saldo de gols. O próximo compromisso do Leão será no domingo (15), contra o próprio Volta Redonda, às 18h30, no Mangueirão, em um confronto direto valendo a primeira posição do grupo. E o time carioca vai enfrentar a pressão da torcida do Remo. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é que o Leão supere os mais de 44 mil torcedores da partida contra o Botafogo-PB.

A torcida do Remo ainda pode adquirir os ingressos para o jogo contra o Volta Redonda em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolinata. A diretoria azulina segue fazendo promoções, dessa vez, o bilhete custa R$60 (unidade), porém, na “casadinha”, o torcedor pode adquirir dois ingressos pelo valor de R$100. Os bilhetes para setor de arquibancada do Lado A do Mangueirão, onde a torcida azulina costuma ficar, já estão esgotados. O setor de cadeiras custa o valor de R$100 e o camarote sai a R$140. O torcedor também pode comprar seu ingresso através do site do IngressoSA.

Remo x Volta Redonda-RJ duelam neste domingo (15), às 18h30, no Mangueirão, em Belém, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.