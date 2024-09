Remo anuncia 'casadinha' para jogo contra o Volta Redonda e São Bernardo no Mangueirão

O Remo tem um jogo importante do próximo domingo (15) contra o Volta Redonda pela terceira rodada do quadrangular de acesso. Mas, antes mesmo da partida ocorrer, o Leão Azul já começou as vendas de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, que será no dia 29 de setembro.

Para chamar o torcedor, na última terça-feira (10), o time anunciou a venda de ingressos com casadinha, para o duelo contra o Volta Redonda e São Bernardo. Conforme as informações divulgadas pelo clube, as entradas para os dois jogos custam R$ 100. Quem preferir acompanhar apenas a partida contra o Tigre, pode adquirir o bilhete por R$ 60.

Já o setor de cadeiras e camarote, cada ingresso custa R$ 100 e R$ 140, respectivamente. As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém e no site IngressoSA.

A venda de casadinha para os últimos jogos do Leão Azul em casa, além de ser um incentivo para a presença do público azulino no estádio, pode ser uma estratégia. O clube quer evitar perder o mando de campo este ano em caso de condenação do clube no julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Na próxima sexta-feira (13), o Remo será julgado por conta do incidente na partida contra o ABC-RN, em Natal. Se condenado, a equipe pode ser multada em até R$ 200 mil ou perder o mando de campo por até 10 partidas.

Assim, se for punido com a perda do mando de campo, Remo poderia usar como argumento de defesa o fato de já ter comercializado ingressos da partida contra o São Bernardo. Neste contexto, a não presença do público no jogo traria mais imbróglios jurídicos.

Cenário

O duelo entre o Leão Azul e o Voltaço é uma briga direita pela liderança do grupo B do quadrangular. Ambos as equipes somam quatro pontos, com vantagem no saldo de gols para o time carioca. Assim, a vitória azulina no Mangueirão deixara o clube como líder da chave e mais confortável na briga pelo acesso.

Antes do jogo contra o São Bernardo no Mangueirão, o Remo ainda vai visitar o Volta Redonda no Rio de Janeiro. A partida irá ocorrer no dia 21 de setembro, às 17h30, no estádio Raulino de Oliveira.