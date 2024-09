Remo consegue desbloqueio de mais de R$1 milhão de cotas e patrocínios junto à Justiça do Trabalho

Se dentro de campo o Remo deixou escapar a vitória diante do São Bernardo-SP, pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, fora das quatro linhas o Leão Azul conquistou importante triunfo para a saúde financeira do clube. O Departamento Jurídico azulino conseguiu o desbloqueio de mais de R$1.300 milhão na Justiça do Trabalho de cotas e patrocínios que estava retido pela justiça. A informação foi dada inicialmente pelo colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, e confirmada pelo núcleo de esporte do Grupo Liberal.

O jurídico do Leão Azul conseguiu uma vitória significativa e desbloqueou junto à Justiça do Trabalho, um valor de R$1.309.878,11, referentes à cota de participação do clube na Copa do Brasil deste ano, além da cota de patrocínio do Campeonato Paraense. A informação foi confirmada pelo diretor jurídico do Remo, Gustavo Fonseca, que foi além e afirmou que estão suspensas novas penhoras do clube na esfera cível.

“O Remo liberou, perante a justiça do trabalho, R$1.309.878,11 reais, referente aos bloqueios de cotas da CBF e patrocínios. Além disso, com a centralização cível, obtida no TJPa, ficam suspensas todas as penhoras cíveis”, disse.

Para Gustavo Fonseca, o trabalho do Departamento Jurídico do Remo é estar engajado em resolver essas situações e que, o triunfo fora das quatro linhas, significa um avanço do clube.

“O jurídico vem fazendo um ótimo trabalho nos últimos anos. E atualmente a gestão permanece engajada na resolução dos problemas históricos do clube e no avanço dia após dia”, finalizou.