Jogadores do Remo lamentam empate com São Bernardo e Raimar diz: 'sentimento de derrota'

O Remo empatou fora de casa contra o São Bernardo-SP em 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C. O ponto conquistado longe de Belém foi importante, mas o resultado, ganhando de 2 a 0 e deixando o clube paulista empatar, acabou sendo frustrante para os atletas azulinos, que lamentaram deixar escapar pontos importantes para a sequência da competição e que pode representar o acesso à Série B.

O atacante Ytalo, artilheiro do Remo na temporada com nove gols, falou da importância do ponto conquistado fora de casa e como isso poderia mudar a forma de atuar contra o Volta Redonda-RJ.

“Foi um jogo importante, abrimos 2 a 0, mas não conseguiu levar a vitória. Poderíamos sair daqui com os 3 pontos e meio que encaminhar uma classificação em casa, no jogo difícil contra o Volta Redonda. Agora é trabalhar para pegar o Volta Redonda em casa”, disse em entrevista ao perfil @Dalepix, no Instagram.

Além de Ytalo, o Remo também marcou com o lateral-esquerdo Raimar. O jogador que está na sua segunda passagem pelo Leão, lamentou o empate e afirmou que ficou um “sentimento de derrota”, após o Remo abrir vantagem no placar e tomar o empate.

“Pude ajudar a equipe com o gol, fica feliz pelo ponto importante fora de casa, mas também ficamos com o sentimento de derrota, estávamos ganhando de 2 a 0, mas acontece, o time do São Bernardo é forte, eles acabaram se impondo no final. Agora é descansar, domingo teremos uma grande final e conseguir os pontos dentro de casa. Com esses seis pontos em Belém, se conquistarmos, estaremos praticamente classificados então foi importante esse ponto [contra o São Bernardo]”, falou.

O Remo é o vice-líder do Grupo b do quadrangular da Série C com 4 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda-RJ, mas o time carioca leva vantagem no saldo de gols (2 contra 1 do Remo). O próximo compromisso do Leão na Série C será no domingo (15), às 18h30, contra o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.