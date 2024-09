Próximos jogos do Remo; Confira

O Clube do Remo continua em busca do acesso na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Leão é o segundo no Grupo A do quadrangular de acesso, atrás apenas do Volta Redonda, que apesar de ter os mesmos três pontos do Leão, leva vantagem no saldo de gols.

A equipe azulina ainda tem cinco jogos no quadrangular para garantir o acesso para a Série B, em 2025. Para você ficar por dentro, a equipe de esportes de O Liberal listou todos os detalhes dos próximos desafios do Leão Azul.

Veja quais os próximos jogos do Clube do Remo:

Campeonato Brasileiro Série C - segunda fase

São Bernardo-SP x Remo (2ª rodada)

Data: segunda-feira (09/9)

Hora: 20h

Local: Estádio Primeiro de Maio (Primeirão), em São Bernardo do Campo (SP)

Remo x Volta Redonda-RJ (3ª rodada)

Data: domingo (15/9)

Hora: 18h30

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Volta Redonda-RJ x Remo (4ª rodada)

Data: sábado (21/9)

Hora: 17h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Remo x São Bernardo-SP (5ª rodada)

Data: sábado (28/9)

Hora: 17h30

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Botafogo-PB x Remo (6ª rodada)

Data: sábado (05/10)

Hora: 17h30

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)