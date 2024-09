Após anunciar ingressos de graça contra o Remo, São Bernardo divulga preço para a torcida azulina

O Remo vai para o seu segundo desafio no quadrangular decisivo da Série C. O Leão encara o São Bernardo-SP, fora de casa, na próxima segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio. Os ingressos para o jogo já estão disponíveis, com distribuição de bilhetes para a torcida do time da casa. Torcedores do Remo que moram em São Paulo (SP) já podem adquirir as entradas para a partida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A diretoria do São Bernardo aposta na torcida para fazer valer o mando de casa neste quadrangular da Série C. A equipe paulista iniciou a fase com derrota fora de casa e tenta se reabilitar diante do Remo e, para deixar o clima mais favorável ao clube paulista, a direção informou que irá distribuir ingressos aos torcedores do Tigre, para um determinado setor do estádio.

A informação foi divulgada pelo clube em suas redes sociais. O torcedor do São Bernardo pode retirar o ingresso de graça, somente para o Setor Leste - Portão 4, nas catracas do Estádio Primeiro de Maio. Já o torcedor do Remo pagará o valor de R$10 para prestigiar o Leão Azul, sendo o bilhete de meia-entrada custando R$5. Os ingressos para o torcedor do Remo estarão disponíveis somente no dia do jogo, às 18h.

VEJA MAIS

O Remo iniciou a disputa do quadrangular decisivo da Série C vencendo o Botafogo-PB, em Belem, por 2 a 1, com mais de 44 mil pessoas no Mangueirão. A vitória garantiu ao Leão os 3 pontos e a vice-liderança do grupo B. Já o São Bernardo estreou no quadrangular com derrota para o Volta Redonda-RJ, por 3 a 1, fora de casa.

São Bernardo x Remo duelam na próxima segunda-feira (9), às 20h, em São Paulo (SP), pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.