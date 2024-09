Após derrota do São Bernardo, Catalá cita falhas e foca no jogo contra o Remo: 'É virar a página'

O próximo adversário do Remo, São Bernardo-SP perdeu para o Volta Redonda por 3 a 1 na estreia no quadrangular de acesso da Série C. Com isso, o time terminou a primeira rodada da segunda fase na lanterna do grupo A. Após o resultado negativo, o treinador do Tigre Ricardo Catalá, ex-Leão Azul, falou sobre a partida e destacou que as falhas individuais implicaram no placar final.

"A gente vinha fazendo um bom segundo tempo, competindo bem, aí a gente comete algumas falhas individuais, algumas coisas defensivas que fogem um pouquinho do controle do todo, e o pênalti muito próximo do segundo gol dita muito o que vai ser a partida depois", analisou o treinador.

O duelo contra o Remo será extremamente importante. Se perder, o São Bernardo terá duas derrotas no quadrangular e pode se complicar no grupo. A seu favor, o time paulista tem o conhecido de Catalá, que treinou a equipe azulina no início da temporada e conhece alguns jogadores importantes do elenco azulino. Para esta partida, o técnico está confiante de que terá o apoio da torcida e poderá vencer o Leão Azul.

“Agora é virar a página, esse jogo já não volta mais, agora é olhar para a próxima partida, contra o Remo, na nossa casa, diante do nosso torcedor, a gente espera fazer um grande jogo em um estádio onde somos muito fortes, e espero que a gente possa vencer para entrar na competição”, completou Catalá.

O São Bernardo venceu o Remo na fase classificatória da Série C. Na ocasião, o Tigre fez 1 a 0 em cima do clube azulino no estádio Baenão tomado por torcedores. A equipe de Catalá fez a quarta melhor campanha no campeonato, com 10 vitórias, cinco empates e 10 derrotas, e tenta repetir o desempenho no quadrangular, que não admiti tantas falhas.