Volta Redonda vence São Bernardo e ultrapassa o Remo no quadrangular da Série C

O quadrangular decisivo da Série C seguiu neste domingo (1). Volta Redonda-RJ x São Bernardo-SP, que fazem parte do grupo do Remo, se enfrentaram na noite de hoje no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ). O clube carioca venceu a partida pelo marcador de 3 a 1 e conquistou os primeiros pontos no grupo, além de ultrapassar o Remo na classificação.

Os gols do Volta Redonda foram marcados por Bruno Santos (duas vezes) e Fabrício, enquanto que Kayke Rodrigues fez o gol do São Bernardo. Com essa vitória o Voltaço chega aos 3 pontos, mesma pontuação do Remo, que venceu no último sábado o Botafogo-PB, em Belém, por 2 a 1. Mas a equipe carioca fica na liderança doo grupo B pelo saldo de gols (2 contra 1 do Remo).

A equipe do Volta Redonda volta a jogar pelo quadrangular decisivo da Série C no próximo domingo (8), às 18h30, contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Já o São Bernardo receberá o Remo, na segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio.

Nesta etapa da Série C do Campeonato Brasileiro, os oito melhores times da primeira fase são divididos em duas chaves com quatro equipes (grupo B e C). Os dois melhores de cada grupo conquistam o tão sonhado acesso para a Série B da temporada 2025, com os dois líderes garantindo vaga na grande decisão da Terceirona.