Preparador físico argentino detalha rotina e como Remo vem para o quadrangular da Série C

Agora é reta final e o Remo chega ao quadrangular decisivo da Série C de olho no tão sonhado acesso, mas para conseguir subir de Divisão, vários fatores são colocados na balança e podem contribuir para o sucesso da caminhada azulina e um deles é a preparação física. Nas últimas rodadas da Série C o Leão teve uma evolução física e um dos responsáveis por essa “virada de chave” é o preparador físico argentino, Gonzalo Llanos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, o preparador físico contou como é a rotina de trabalho, além de falar como o Remo se preparou para encarar essas seis decisões que terá pela frente e citou parte do planejamento adotado em caso de contusões, de como recuperar jogadores de forma mais rápida em um momento decisivo.

“Em relação ao nosso planejamento, vamos variando os estímulos físicos da semana devido a vários fatores, um deles é o emocional, o segundo são as viagens e por último a prioridade de trabalho do treinador, porque os volumes de trabalho em campo e a margem de erro é zero. Acredito que hoje o fator mental é o mais importante”, disse.

VEJA MAIS

O preparador físico veio junto com o técnico paraguaio Gustavo Morinigo, que deixou o clube durante a Série C, porém, Gonzalo Llanos permaneceu em Belém e conseguiu ajustar alguns fatores no elenco azulino. Para Gonzalo, o Núcleo Azulino de Saúde e Perfoemance (NASP) é peça fundamental no processo.

“O clube conta com um departamento médico muito importante (NASP), todas as áreas, seja fisiologia, fisioterapia, médica e preparação física. Lá são realizados trabalhos interdisciplinares e o principal, como mencionei antes, é a estrutura do Nasp e obviamente os profissionais qualificados de cada área. Destaco ainda que o departamento médico funciona de domingo a domingo”, disse.

Pavani, meia titular do time do Remo citou a importância de Gonzalo Llanos para o elenco e principalmente para ele, que teve dificuldades de adaptação a Belém. Em entrevista ao Canal Chaves Remista, o jogador revelou que teve problemas físicos, mas que Gonzalo Llanos foi fundamental para sua recuperação.

VEJA MAIS

Gonzalo Llanos comentou sobre adaptações de conteúdo, situações que atletas terão em campo juntamente com o técnico Rodrigo Santana, assim ajustando métricas, estabelecendo metas e melhorando o desempenho do atleta tanto nos treinos, mas principalmente em campo, durante o jogo, mas sabe das dificuldades com lesões, que são comuns em atletas de alto rendimento, mas afirma que o Remo passou por isso sem muita dificuldade.

“Em relação à preparação física os conteúdos dos microciclos não mudaram, o que tentei fazer foi adaptar cada conteúdo dependendo do que seria feito em campo para que o Rodrigo tivesse liberdade para implementar sua metodologia, tendo certos padrões para cada dia em termos das métricas GPS e obviamente a abertura da comissão para receber cada sugestão das referidas cargas. Algo a destacar também, quando você faz um movimento de comissão você tem que ter muito cuidado porque isso altera a metodologia de treino. Existe muito risco de lesão e passamos essa transição sem problemas”, finalizou.

Gonzalo Llanos passou por vários clubes sul-americanos antes de desembarcar em Belém. Llanos atuou como preparador físico no Atlanta-ARG, General Díaz-PAR, Desportivo Santaní-PR, Rúbio Ñú-PAR, Sportivo Luqueño-PR, Libertad-PR, além de ter desempenhado a função na Seleção Paraguaia. No Brasil, além do Remo, Gonzalo Llanos trabalhou no Coritiba-PR por três temporadas.