Lateral do Remo minimiza classificação em oitavo na Série C: 'É outra competição'

Na segunda fase da Série C, todos os jogos são decisões. A mentalidade que percorre os oito classificados vem se aplicando ao Clube do Remo, que recebe neste sábado (31) o Botafogo-PB, na primeira das seis rodadas que vão definir os quatro clubes ascendentes à Série B de 2025. Os times jogam a partir das 17h30, no Mangueirão, com expectativa de casa cheia.

Na terceira rodada, os dois times se enfrentaram na Paraíba, com vitória dos donos da casa por 1 a 0. Desde então a trajetória de ambos foi marcada pela distância. O Belo seguiu frequentando a parte superior, enquanto o Remo só sacramentou a passagem na última rodada, classificado em oitavo,. Essa distância, segundo o lateral-esquerdo Sávio, não interfere em nada, haja vista que a dificuldade azulina vem sendo um fator a mais para determinar o esforço do elenco.

"Entre nós jogadores a gente conversa sobre isso. Aquele time que está na parte de cima dá uma relaxada e nós, que estávamos embaixo, mantivemos o foco na busca pela vaga. Logo na segunda fase começa um campeonato diferente. Seis jogos decisivos e outra competição. Fazendo o nosso papel em casa e fora, isso vai nos ajudar muito a conquistar esse objetivo", comenta o atleta, que tem apenas quatro jogos pelo Leão Azul e já admite uma identificação acima da média.

"Eu me sinto um cara muito feliz e contente pelo convite que recebi do Remo, e também pelo staff, o pessoal que trabalha aqui. Eu cheguei numa fase aqui como foi no Goiás. Acabou que classificamos o time para a sul-americana,. Quando fiz a minha estreia lá, eu dei passe para gol e o mesmo aconteceu aqui, contra o Aparecidense. Eu fico muito feliz de poder contribuir. Sei que tenho muitas coisas a melhorar, mas tento fazer da melhor forma e ajustar com os companheiros. O grupo todo está feliz porque aquele peso foi saindo e isso nos deixou mais confiante".

Sávio reporta ainda que os resultados da primeira fase ficaram no passado e que no momento os times começam sem qualquer traço de favoritismo, ou seja, é hora de construir os resultados para chegar ao final das seis rodadas entre os dois primeiros da chave. "Às vezes, quando o time está na parte de baixo da tabela, o jogador tem aquela ansiedade de ganhar, levando aquele peso pra dentro de campo. Agora a gente está mais leve, o time mais tranquilo. Pode ter certeza que dentro de casa vamos estar assim e dar uma boa resposta aos torcedores. Nessa segunda fase mudou a competição. Agora todo mundo conhece todo mundo. Dentro ou fora, vamos dar resultado", encerra. O Clube do Remo está no grupo B da segunda fase, ao lado de Botafogo-PB,. São Bernardo e Volta Redonda.