Ex-Flamengo e Fluminense, Henrique Dourado é arma do Botafogo-PB contra o Remo

O primeiro adversário do Remo na continuação da Série C tem o terceiro melhor ataque da competição e terminou a primeira fase no primeiro. Além disso, o Botafogo-PB enfrentou e venceu o time azulino na terceira rodada, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Desde o último encontro, os dois times traçaram campanhas bem diferentes na Série C. Ambos se reforçaram e uma dessas novidades promete dar trabalho em Belém. Trata-se do atacante Henrique Dourado, um veterano de 34 anos, conhecido como "ceifador" pela forma de comemorar os gols que lhe consagraram em boas passagens por clubes como Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro. Pelo Belo, ele soma quatro jogos e um gol marcado.

Dourado é conhecido pelo grande aproveitamento em cobranças de penalidade, mas na Série C ele contradisse a própria história ao desperdiçar uma cobrança contra a Tombense, na penúltima rodada. Apesar do descuido, o jogador deixou sua marca no jogo seguinte, na vitória por 2 a 0 sobre a Ferroviária, que selou a liderança paraibana no topo da tabela classificatória. E agora, com a nova fase prestes a começar, Dourado tem pregado cautela e um discurso de tranquilidade para que o time possa começar a fase decisiva sem cometer erros de jogos anteriores.

"É importante nos mantermos ao que temos feito dentro da nossa casa. Sabemos que é um novo campeonato e esperamos potencializar, ainda mais, o que foi feito. Temos que consertar algumas deficiências. É esperar o Piza passar os detalhes para evoluirmos. Também temos que manter os pés no chão, para que possamos conquistar o acesso", disse o atleta em entrevista a uma rádio paraibana nesta semana.

Confiante na nova fase, o jogador vem sendo opção direta nos jogos, entrosado num ataque bastante conhecido dos azulinos, composto por Pipico e Vinícius Leite. Ambos têm passagem no futebol paraense, especialmente no maior rival azulino. Pipico esteve no Papão em 2024 e Vinícius Leite na temporada atual. Além deles, outros sete atletas já estiveram em terras paraenses, tornando a partida de sábado um desafio e tanto, mesmo jogando em casa.