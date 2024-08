Vai lotar! Remo informa que ingressos do Lado A estão esgotados para o jogo contra o Botafogo-PB

A classificação para a próxima fase da Série C, deu ao Remo a chance de sonhar com o acesso à Série B. A equipe azulina está no quadrangular final e estreia no próximo sábado (31), às 17h30, contra o Botafogo-PB, no mangueirão, em Belém. E para essa partida, os ingressos para o Lado A, local onde a torcida do Remo costuma frequentar, estão esgotados.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo informou na tarde desta terça-feira (27), que em um dia de vendas, todos os ingressos de arquibancada do Lado A do Mangueirão já foram vendidos, restando apenas ingressos para o setor de cadeira. O clube ainda mantém a promoção de bilhetes no valor de R$30 até esta quarta-feira (28), em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Os ingressos de cadeiras para o jogo custam o valor de R$100 e podem ser adquiridos tanto nas lojas quanto no site do IngressoSA.

VEJA MAIS

Remo x Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (31), às 17h30, no Mangueirão, em Belém, pela 1ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.