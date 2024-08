STJD adia julgamento do Remo por incidente em jogo contra o ABC-RN; entenda

O Clube do Remo, que conquistou a suada classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, teve seu julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiado. O processo, relacionado a incidentes no jogo contra o ABC-RN, em Natal, ainda na primeira fase, seria julgado no dia 30 de agosto e foi adiado para 6 de setembro.

“O departamento jurídico do Clube do Remo informa que de ordem da Auditora Presidente da Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Dra.Adriene Hassen, a sessão agendada para o dia 30 de agosto de 2024 foi adiada para o dia 6 de setembro”, declarou o clube em nota.

O Leão pode ser punido no julgamento com a perda de mandos de campo no quadrangular da Série C, o que pode dificultar o caminho do time até o acesso para a Série B. No entanto, com o adiamento, a primeira partida da segunda fase, contra o Botafogo-PB, que ocorrerá no Mangueirão, em Belém, não deve ser afetada.

Confusão e invasão

O STJD vai julgar o Remo pela 3ª comissão disciplinar, sobre a invasão de torcedores azulinos no jogo contra o ABC, no dia 24 de junho, pela 10ª rodada da Série C. Um torcedor do Remo pulou o alambrado do Estádio Frasqueirão e tentou puxar uma faixa da torcida do ABC, aos 33 minutos do segundo tempo. Torcedores do ABC também invadiram o gramado e foram para cima de torcedores do Remo. A partida ficou parada por mais de 12 minutos e a confusão teve fim com a ajuda de policiais e seguranças. Do lado de fora, mais confusão e as torcidas entraram em conflito novamente.

A equipe azulina responderá pelos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ser punido com multas que podem chegar até R$ 200 mil, além de perda de mandos de campo [de 1 a 10 jogos].

Já o ABC, que também teve torcedores que invadiram o campo, só deve sofrer punições em competições nacionais de 2025, já que não se classificou para o quadrangular da Série C e não joga mais este ano.

Próximo compromisso

A próxima partida do Leão é no próximo sábado (31/8), contra o Botafogo-PB, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A bola rola a partir das 17h30, e “abre” a busca da equipe azulina pelo acesso à Série B.