VÍDEO: Remo será julgado no STJD e pode perder mando de campo no quadrangular final da Série C

O Remo conquistou a tão sonhada classificação ao quadrangular final da Série C e o sonho de acesso à Série B continua vivo no Baenão. Mas o Leão pode ter seu caminho dificultado, já que o clube será julgado nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por atos envolvendo torcedores organizados do clube no jogo contra o ABC-RN, na cidade de Natal (RN), ainda pela primeira fase da Terceirona. A equipe paraense poderá ser multada e punida com perda de mandos de campo.

A agremiação azulina será julgada pelo STJD na próxima quinta-feira (30), pela 3ª comissão disciplinar, sobre a invasão de torcedores do Remo, no jogo contra o ABC, no dia 24 de junho, pela 10ª rodada da Série C. Um torcedor do Remo pulou o alambrado do Estádio Frasqueirão e tentou puxar uma faixa da torcida do ABC, aos 33 minutos do segundo tempo. Torcedores do ABC também invadiram o gramado e foram para cima de torcedores do Remo. A partida ficou parada por mais de 12 minutos e a confusão teve fim com a ajuda de policiais e seguranças. Do lado de fora, mais confusão e as torcidas entraram em conflito novamente.

O árbitro do jogo relatou tudo na súmula e Remo e ABC serão julgados. O Remo responderá pelos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ser punido com multas que podem chegar até R$ 200 mil, além de perda de mandos de campo [de 1 a 10 jogos] o que seria um grande baque para as pretensões azulinas nesta reta final da Série C.

Para o ABC a punição poderá valer para as competições nacionais de 2025, já que a equipe potiguar não irá jogar mais oficialmente em 2024, pois foi eliminada na primeira fase da Série C. Já o Remo conquistou a classificação para o quadrangular da Terceirona e terá três jogos em casa, na luta pelo acesso, contra os seguintes adversários: Botafogo-PB, Volta Redonda-RJ e São Bernardo-SP. Em caso de punição, o Leão deverá atuar de portões fechados, sem a presença de público nas arquibancadas.

O primeiro compromisso do Remo no quadrangular final da Série C será contra o Botafogo-PB, no próximo final de semana, em Belém. Data e horários da partida ainda não foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).