Mesmo sem data definida, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-PB

O Remo inicia a campanha no quadrangular de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro neste final de semana contra o Botafogo-PB. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou oficialmente a tabela detalhada da última fase da competição, no entanto, nesta segunda-feira (26), o Leão Azul iniciou a venda de ingressos para o duelo.

Com expectativa de casa cheia, o time azulino começou a vender os bilhetes com um lote promocional para as arquibancadas. Até a próxima quarta-feira (28), os ingressos do setor serão vendidos por R$ 30. Após a data, o preço será de R$ 40. Cadeira e camarote custam R$ 100 e R$ 120 (por pessoal), respectivamente.

VEJA MAIS

Os bilhetes podem ser adquiridos no site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Estudantes e sócio torcedores têm acesso à meia-entrada. Além disso, idosos, Pessoas com Deficiências (PCDs) têm acesso a gratuidades.

Data e horário

A CBF deve divulgar oficialmente a tabela com as datas, horários e locais dos próximos jogos da última fase do campeonato ainda nesta semana. Contudo, no site da venda dos ingressos, a partida o Leão Azul contra o Belo aparece agendada para o sábado (31), no Mangueirão, às 17h.

No entanto, nas redes sociais, o clube azulino confirmou apenas o local da partida, que será, de fato, no Mangueirão.

Cenário

O Remo não venceu o Belo nesta Série C. Quando os times se enfrentaram, na terceira rodada, o Leão Azul perdeu por 1 a 0. Agora, na nova etapa da competição, o clube azulino busca contar com o apoio da torcida para vencer o duelo, que é muito importante para a equipe no quadrangular.

Além do Botafogo-PB, o Remo também vai enfrentar o Volta Redonda-RS e o São Bernardo–SP no grupo B do quadrangular. Contra os clubes, o time de Rodrigo Santana também não venceu nenhuma das partidas na Terceirona.

Pontos de vendas

Venda online: Ingressosa.com;

Venda presencial

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL/ BAENÃO

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira - 9h às 18h

Sábado - 9h às 15h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira - 9h às 21h

Sábado - 9h às 16h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira - 10h Às 22h

Sábado - 10h às 17h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira - 10h as 22h

Sábado - 10h as 16h



LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira - 10h às 22h

Sábado - 10h às 17h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira - 10h Às 22h

Sábado - 10h às 16h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Período de 26/08/2024 a 31/08/2024

Segunda - Feira a Sexta - Feira 10h às 22h

Sábado - 10h as 17h

BILHETERIAS MANGUEIRÃO

Sábado - (31/08/2024) - 12h as 18h

VENDA DE MEIAS

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Sexta - Feira (29/08/2024) a partir das 8h

RETIRADAS: GINÁSIO SERRA FREIRE

Sábado: 31/08/2024 - 9h às 14h